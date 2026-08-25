Algérie : les Verts toujours sans sélectionneur avant les éliminatoires de la CAN 2027

L’Algérie abordait encore la fin août 2026 sans sélectionneur officiel pour préparer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027, prévues dans la fenêtre FIFA du 21 septembre au 6 octobre. Versés dans le groupe I avec la Zambie, le Togo et le Burundi, les Verts doivent entrer rapidement dans une phase opérationnelle sans annonce formelle de la Fédération algérienne de football.

Selon la FIFA, Vladimir Petkovic a quitté la sélection le 3 août 2026 d’un commun accord avec la Fédération algérienne, quelques semaines après la Coupe du monde. Depuis, aucun nouveau technicien n’a été officialisé pour conduire l’équipe dans cette campagne qualificative.

DZFoot rapportait le 20 août que la FAF avait confié à Antar Yahia la préparation d’une liste élargie tout en poursuivant ses consultations pour désigner le futur sélectionneur. Le site présentait cette mission comme un travail préparatoire, et non comme une nomination officielle sur le banc.

La première phase des qualifications réunit l’Algérie, la Zambie, le Togo et le Burundi dans un calendrier resserré qui laisse peu de marge à l’encadrement pour arrêter ses choix. L’enjeu immédiat est donc autant sportif qu’organisationnel pour une sélection appelée à repartir vite après le changement d’entraîneur.

Au 20 août 2026, les dates précises, les horaires et les stades des deux premières journées restaient encore à confirmer officiellement par la FAF.