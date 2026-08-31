Algérie: le président veut faire appliquer la peine de mort contre les pyromanes

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé, dimanche 30 août, vouloir rétablir l’exécution de la peine de mort contre les personnes reconnues coupables d’incendies volontaires, alors que l’Algérie observe un moratoire sur les exécutions depuis 1993. Cette annonce intervient après des feux de forêt qui ont fait au moins 12 morts dans le nord-est du pays, où de violents incendies ont été attisés par des vents forts, la sécheresse et la chaleur.

Selon un bilan communiqué par les autorités, ces incendies ont fait douze morts et 54 blessés, dont six dans un état critique, dans les wilayas de Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Les autorités ont annoncé avoir arrêté plusieurs personnes soupçonnées d’avoir allumé des feux.

Lors d’une réunion consacrée aux feux, en présence notamment du ministre de la Justice, le chef de l’État algérien a ordonné une révision du code pénal avant le 15 septembre afin d’y réinstaurer « la condamnation à mort pour les pyromanes ». « Il y aura exécution », a-t-il insisté, une fois les voies de recours épuisées pour les condamnés, dans une séquence retransmise à la télévision. Il a également promis que les victimes ayant perdu leur maison, leurs biens, leur cheptel ou leurs vergers seraient indemnisées par l’État avant la mi-septembre.

L’Algérie a décrété un deuil national de trois jours et annulé les festivités culturelles et compétitions sportives après ces incendies. Ce 31 août, le président français Emmanuel Macron a fait savoir que la France était prête à apporter son soutien à l’Algérie face aux feux de forêt.