BENIN WEB TV

Guerre contre l’Iran : le Sénat rejette à une voix près un texte visant à arrêter les hostilités

Le Sénat américain a rejeté jeudi 24 septembre, par 50 voix contre 49, une résolution visant à interrompre les hostilités avec l’Iran tant que le Congrès ne les avait pas autorisées. Le vote écarte au Congrès cette tentative de limiter la conduite de la guerre par l’exécutif.

Henry DONCHE
Publié le à
PolitiqueNous Suivre sur Google
Guerre contre l’Iran : le Sénat rejette à une voix près un texte visant à arrêter les hostilités
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Le décompte officiel fait état de 49 voix pour, 50 contre et d’un sénateur n’ayant pas pris part au vote. Le scrutin a largement suivi les lignes partisanes, avec les républicains opposés au texte et presque tous les démocrates en sa faveur, selon Reuters.

La Chambre des représentants avait adopté la résolution en juillet. Son rejet au Sénat met fin à sa progression au Congrès.

Le vote intervient alors que Washington et Téhéran explorent parallèlement un accord par étapes liant la réouverture du détroit d’Ormuz à la levée du blocus économique américain. Aucun accord n’a encore été conclu.

Publicité

Articles liés

Burkina Faso : les ONG devront investir 80 % de leur budget sur le terrainBurkina Faso : les ONG devront investir 80 % de leur budget sur le terrainSénégal : face à Ousmane Sonko, Diomaye Faye n’écarte pas une dissolution de l’AssembléeSénégal : face à Ousmane Sonko, Diomaye Faye n’écarte pas une dissolution de l’AssembléeMaison-Blanche : un juge rétablit CNN, MS NOW et Politico pour 14 joursMaison-Blanche : un juge rétablit CNN, MS NOW et Politico pour 14 joursVisée par Washington et Moscou, la juge béninoise Reine Alapini-Gansou dénonce l’impact des sanctions sur son quotidienVisée par Washington et Moscou, la juge béninoise Reine Alapini-Gansou dénonce l’impact des sanctions sur son quotidien

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.