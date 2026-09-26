Soudan du Sud : Salva Kiir ouvre le dialogue avant des élections historiques

Le président sud-soudanais Salva Kiir a ouvert jeudi 24 septembre 2026 à Juba un dialogue entre partis politiques consacré à la préparation des élections générales prévues en décembre. Le processus intervient à moins de trois mois d’un scrutin particulièrement important pour un pays qui n’a encore organisé aucune élection générale depuis son indépendance en 2011.

Publié le 26 sept. 2026 à 02:10 · Mis à jour le 26 sept. 2026

La rencontre organisée à l’Assemblée nationale réunit des représentants des partis politiques, des membres du gouvernement intérimaire, d’anciens vice-présidents, des diplomates, des responsables religieux ainsi que des organisations de la société civile.

Salva Kiir a présenté cette concertation comme l’une des dernières étapes de la feuille de route électorale. Selon la présidence, les discussions doivent permettre aux forces politiques de s’accorder sur les conditions d’organisation du scrutin et sur les dernières questions politiques encore en suspens.

Le rendez-vous intervient dans un contexte institutionnel sensible. Quelques jours plus tôt, le chef de l’État avait dissous le gouvernement de transition après l’adoption de modifications de la législation électorale destinées à lever plusieurs obstacles à l’organisation du vote.

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Une transition prolongée depuis plusieurs années

Le scrutin de décembre doit mettre fin à une longue période de transition politique, plusieurs fois prolongée depuis la guerre civile qui a éclaté en 2013.

Un accord de paix conclu en 2018 avait permis la formation d’un gouvernement de transition associant Salva Kiir et différentes composantes de l’opposition. Les élections prévues dans le cadre de cet accord ont toutefois été repoussées à plusieurs reprises.

Les modifications de la législation électorale suppriment notamment certaines conditions qui devaient auparavant être remplies avant l’organisation du scrutin, dont l’adoption d’une Constitution permanente et la réalisation d’un recensement national.

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La présidence affirme que ces changements doivent permettre au pays d’avancer vers les élections de décembre.

Quatre chantiers avant le scrutin

Salva Kiir a présenté quatre volets dans la préparation du scrutin : le cadre juridique, l’organisation administrative et logistique, la sécurité et le dialogue politique.

Selon le chef de l’État, le volet juridique est désormais achevé tandis que les préparatifs administratifs et sécuritaires se poursuivent. Le dialogue ouvert à Juba doit traiter les questions électorales encore en suspens.

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Quelques jours auparavant, le président avait également procédé à l’installation de Gabriel Bol Deng Majok à la tête de la Commission nationale des élections.

Le Soudan du Sud est devenu indépendant du Soudan en juillet 2011 à l’issue d’un référendum. Depuis, le pays a traversé plusieurs années de guerre civile et de crises politiques. Les élections annoncées pour décembre constitueraient les premières élections générales organisées depuis la naissance du nouvel État.