Algérie : le ministre français Laurent Nuñez en visite à Alger pour tenter de relancer le dialogue bilatéral

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a atterri à Alger dans l’après-midi du lundi 16 février 2026 pour une visite officielle. Son arrivée marque le coup d’envoi d’un déplacement de deux jours destiné à établir un contact direct avec les autorités algériennes.

Invité par son homologue algérien, Saïd Sayoud, Nuñez s’est rendu dans les lieux institutionnels pour des entretiens de haut niveau. L’accueil protocolaire et la présence d’une délégation française confirment le caractère formel et préparé de ce déplacement.

Cette visite, préparée depuis plusieurs mois, a été annoncée à l’avance par les services concernés et se déroule sur deux jours, lundi 16 et mardi 17 février. Les autorités françaises avaient déjà évoqué l’ambition d’un échange constructif avant le départ du ministre.

Le contexte diplomatique dans lequel s’inscrit cette rencontre reste tendu : les rapports entre Paris et Alger ont connu des épisodes de forte difficulté ces derniers mois, faisant peser une forte dimension politique sur ces discussions.

Sujets sécuritaires et dossiers sensibles à l’ordre du jour

Au cœur des entretiens figurera la relance du dialogue en matière de sécurité — un volet que Paris souhaite réactiver pour traiter des coopérations opérationnelles et des mécanismes d’échanges d’information. Les deux ministres sont attendus sur plusieurs points concrets liés à la coopération policière et judiciaire.

Parmi les questions susceptibles d’être abordées : le traitement des situations d’éloignement, les demandes de réadmission et le sort de certains ressortissants dont les dossiers alimentent les tensions bilatérales, ainsi que la situation de personnalités dont la détention a suscité des réactions en France. Ces thèmes, déjà évoqués dans les médias, devraient structurer les discussions entre Nuñez et Sayoud.