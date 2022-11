Algérie: le groupe de Belmadi contre la Suède et le Mali

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a dévoilé, ce samedi, sa liste pour les rencontres amicales des Fennecs contre la Suède et le Mali.

Pas qualifié pour le Mondial 2022, éliminé lors des barrages de la zone Afrique par le Cameroun, l’Algérie va pourtant disputer deux matchs amicaux en ce mois de novembre. Le premier contre le Mali (16), et le second contre la Suède trois jours plus tard. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur national Djamel Belmadi a retenu un groupe de 24 joueurs.

Les cadres habituels sont là, notamment, Ryad Mahrez, Slimani ou encore Bennacer. En revanche, pas de binationaux comme l’avait pourtant annoncé Djamel Belmadi.

« Pour être sincère, il y a des choses qui évoluent avec certains joueurs et qui apparaîtront dans les dates FIFA à venir. Certains joueurs cités auraient pu être là pour cette trêve, mais ne le sont pas en raison des démarches ou d’autres points encore qui prennent un certain temps. Il y en a un qui m’a donné sa parole et qu’on verra pour la prochaine fois normalement ”, expliquait-il en septembre.

Les noms de Houssem Aouar et Rayan Ait-Nouri avaient été cités dans les coulisses. Visiblement, ce ne sera pas pour ce rassemblement des Fennecs.

Le groupe de l’Algérie