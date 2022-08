Algérie – France: l’essentiel à savoir sur la visite de Macron à Alger

« Renforcer et renouveler notre partenariat, nous le devons à la jeunesse de France, à la jeunesse d’Algérie », a déclaré ce vendredi, le président Français Emmanuel Macron qui effectue une visite de trois jours en Algérie.

Après plusieurs mois de relations tendues, la France et l’Algérie ont décidé d’aller de l’avant et de faire taire les grincements du passé. Dans une déclaration à la presse, après un tête-à-tête entre les présidents des deux pays, Abdelmajid Tebboune a insisté sur la détermination des deux pays à « aller de l’avant » et « intensifier les efforts afin de rehausser les relations ». Le président algérien a notamment évoqué une « intensification des visites de haut niveau ».

Emmanuel Macron, quant à lui, a rappelé combien l’Algérie est un partenaire important pour la France: « par notre passé commun, par notre présent partagé et par tous les défis futurs, l’Algérie est un pays essentiel pour la France », a souligné Macron qui a annoncé l’établissement d’une commission mixte d’historiens algériens et français pour étudier les archives sur la colonisation et la guerre d’Algérie. « Nous avons un passé commun, (…) complexe, douloureux ».

Les deux présidents ont « décidé ensemble » la création de cette commission qui sera chargée de « regarder l’ensemble de cette période historique », « du début de la colonisation à la guerre de libération, sans tabou, avec une volonté (…) d’accès complet à nos archives ».

Mali, Libye et visa

Comme annoncée, la question des visas a été abordée par les deux chefs d’Etat. Selon le président Français, cette question est en cours de règlement. Les dossiers sécuritaires africains n’ont pas été oubliés, a souligné Abdelmadjid Tebboune, pour qui la Libye, le Mali, le Sahel et le Sahara occidental méritent que l’Algérie et la France redoublent d’efforts.