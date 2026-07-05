Alexandra Lamy toujours plus impliquée dans l’affaire Patrick Bruel, Bruno Solo à ses côtés

Alexandra Lamy a pris part, samedi 4 juillet à Paris, à une grande marche citoyenne rassemblant, selon les organisateurs, près de 100 000 personnes pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux enfants. La manifestation, organisée entre la place de la Bastille et la place de la Nation, a voulu faire entendre des revendications visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et à améliorer la protection des victimes.

La comédienne de 54 ans, très investie sur ces sujets, se trouvait en première ligne du cortège et a porté le drapeau violet de la Fondation des Femmes. Sa présence a coïncidé avec celle de nombreuses associations et responsables d’organisations qui ont appelé à une mobilisation nationale après un drame récent qui a profondément marqué l’opinion publique.

La marche a été organisée à la suite du meurtre d’une collégienne de 11 ans, Lyhanna, retrouvée morte dans le Gers après avoir été enlevée, violée et tuée, un acte qui, d’après les organisateurs, aurait suivi des signalements antérieurs restés sans suite judiciaire. Ce fait-divers a été cité par les associations comme le déclencheur de l’appel à cette mobilisation et a servi de contexte aux revendications portées durant le défilé.

Une mobilisation civile soutenue par des personnalités et des associations

Alexandra Lamy a marché aux côtés de plusieurs figures du mouvement associatif et culturel. Au cours du défilé, elle s’est jointe à la réalisatrice Vanessa Aiffe Ceccaldi et à Suzanne Frugier, secrétaire générale de l’association Mouv’Enfants, organisation citée parmi les structures présentes pour défendre les droits des victimes et la protection des enfants.

Plusieurs personnalités du monde artistique et politique figuraient également dans le cortège. Parmi elles, la comédienne Eye Haïdara et l’acteur Bruno Solo, ce dernier portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire le slogan « On ne lâchera rien ! » accompagné du hashtag « Loi intégrale ». La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, était également visible, ainsi que des artistes tels qu’Éva Darlan, Sara Forestier et la chanteuse Loane.

Les organisateurs ont mis en avant la convergence entre familles de victimes, associations spécialisées et personnalités publiques comme signe d’une mobilisation élargie. Les revendications formulées durant la marche visaient notamment un renforcement des dispositifs de prévention, une meilleure prise en charge des victimes et la mise en place de réponses judiciaires plus effectives face aux signalements.

La trajectoire de la manifestation, entre la Bastille et la Nation, a rassemblé des cortèges thématiques et des prises de parole de plusieurs associations présentes. Les participants ont arboré des symboles et des couleurs, le violet étant particulièrement utilisé pour symboliser la lutte contre les violences faites aux femmes.

Selon les organisateurs, l’ampleur de la mobilisation traduit une mobilisation citoyenne importante autour de ces enjeux, portée à la fois par des familles concernées et par des acteurs du monde associatif et culturel qui réclament des mesures ciblées pour renforcer la protection des victimes.