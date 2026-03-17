Albanie : Blerta Celibashi, nouvelle et deuxième épouse du prince héritier Leka II

La Cour royale d’Albanie a indiqué sur Instagram, dimanche 15 mars, que le prince héritier Leka II s’est uni à Blerta Celibashi lors d’une cérémonie nuptiale. Il s’agit du second mariage du prince, sa première épouse étant Elia Zaharia.

Les noces se sont déroulées en privé au château d’Apponyi, en Slovaquie, ancienne résidence de la reine Géraldine aujourd’hui transformée en hôtel de luxe. Dans la légende accompagnant plusieurs photos de l’événement, la Cour précise que Blerta Celibashi portera désormais le nom de famille Zogu ainsi que le titre de princesse des Albanais.

Le prince Leka avait officialisé sa relation avec Blerta Celibashi en septembre 2024, peu après la finalisation de son divorce d’avec Elia Zaharia, dont la séparation avait été annoncée en avril 2024. Le couple avait publié des images pour annoncer leurs fiançailles en octobre 2025; à cette occasion, Blerta avait partagé sur Instagram des Reels montrant ses préparatifs — un maquillage naturel et lumineux incluant l’application du mascara, et une version élégante du chignon banane — et apparaissait, en fin de séquence, aux côtés du prince et de sa fille Géraldine, âgée de cinq ans, née de son union avec Elia Zaharia.

Priorité au bien‑être de la princesse Géraldine après la séparation

Dans le communiqué annonçant leur divorce, l’équipe de communication du prince a indiqué que, malgré la rupture, le couple demeurait attaché au bonheur et à l’éducation de leur fille. Le texte précisait que le respect mutuel et la compréhension formeraient la base de leur relation future, centrée sur la croissance et la scolarité de la princesse Géraldine, et que son bien‑être spirituel et physique resterait au centre de leurs préoccupations afin de lui assurer une vie heureuse et sûre.