Albacete – FC Barcelone quart de finale Coupe du Roi horaires et chaînes TV

Albacete Balompié reçoit le FC Barcelone en quart de finale de la Coupe du Roi, une confrontation à élimination directe programmée le mardi 3 février 2026. Le coup d’envoi est fixé à 20h GMT, et la rencontre attire évidemment l’attention des supporters des deux équipes.

Sur le sol espagnol, les téléspectateurs pourront suivre la partie gratuitement sur TVE La 1. Les abonnés aux offres payantes auront également la possibilité de regarder le match via Movistar+, qui détient une partie des droits de la compétition. Dans la région catalane, la chaîne locale TV3 / 3Cat pourrait aussi proposer la retransmission.

Au-delà de l’Espagne, plusieurs diffuseurs se partagent la diffusion selon les territoires. La plateforme DAZN proposera un streaming pour certains pays européens. En Afrique subsaharienne francophone, la rencontre sera accessible via StarTimes Sports Premium, tandis que ZAP couvrira certaines zones lusophones. Pour les téléspectateurs nord-africains, MBC Shahid et MBC Masr 2 figurent parmi les options annoncées.

Options pour les fans internationaux

Les supporters du Barça installés sur le continent américain pourront suivre le match sur ESPN ainsi que via le service ESPN+. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient, la plateforme Shahid assurera également la diffusion, offrant une alternative en streaming pour les expatriés et les fans locaux.

Selon votre localisation, il est conseillé de vérifier les grilles locales et les services de streaming disponibles afin de confirmer la prise en charge de cette affiche, car les droits peuvent varier d’un pays à l’autre et des mises à jour de dernière minute sont possibles.