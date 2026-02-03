Albacete – FC Barcelone : compositions officielles pour le quart de finale de la Coupe du Roi

Le duel de Coupe du Roi entre Albacete et le FC Barcelone se joue ce soir au stade Carlos Belmonte, prévu pour commencer à 20h GMT. Le cadre s’annonce bouillonnant : les locales veulent profiter de leur terrain pour créer la surprise tandis que les Catalans visent à confirmer leur statut de favori.

Les Manchegos présentent un dispositif réfléchi autour de Raúl Lizoain, chargé de protéger les cages. La ligne arrière associe Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Javi Villar et Carlos Neva. Au cœur du jeu, Dani Bernabéu, Antonio Pacheco et Alé Meléndez auront la mission de museler la technique adverse. L’animation offensive reposera sur Capi, Agus Medina et Antonio Puertas, prêts à profiter de la moindre opportunité.

Pour Barcelone, l’effectif aligné témoigne d’une ambitieuse recherche d’équilibre. Joan García débutera sous les poteaux. La défense sera composée de João Cancelo, Ronald Araújo, Éric García et Gerard Martin. Le milieu s’appuie sur Frenkie De Jong, Marc Bernal et Dani Olmo, chargés de cadrer le tempo du match. En attaque, le trio Lamine Yamal, Marcus Rashford et Robert Lewandowski promet d’animer la rencontre et de mettre la défense adverse sous pression.

Alignements officiels

Albacete : Raúl Lizoain – Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Javi Villar, Carlos Neva – Dani Bernabéu, Antonio Pacheco, Alé Meléndez – Capi, Agus Medina, Antonio Puertas

FC Barcelone : Joan García – João Cancelo, Ronald Araújo, Éric García, Gerard Martin – Frenkie De Jong, Marc Bernal, Dani Olmo – Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski