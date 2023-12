Alavés – Real Madrid : les compositions officielles

-Publicité-

Le Real Madrid affronte le Deportivo Alavés ce jeudi soir (21h30, GMT+1), à l’occasion de la 18è journée de Liga. Les compositions officielles des deux équipes sont tombées.

C’est le dernier match de l’année 2023 pour le Real Madrid. Les Madrilènes se déplacent ce jeudi soir sur la pelouse de Deportivo Alavés, dans le cadre de la 18è journée de Liga. Deuxièmes au classement, à deux longueurs du leader Gérone, les Merengues vont tenter d’arracher la victoire pour conserver leur place, à défaut de prendre le fauteuil.

Pour cette opposition, Alavés a aligné un 4-3-3 classique, avec Samu à la pointe de l’attaque, devant Gorosabel, Guridi et Rioja. En face, Carlo Ancelotti opte pour le même onze que face à Villarreal (4-1) dimanche dernier. Seuls, Lunin, Alaba et Ferland Mendy manquent à l’appel, remplacés par Kepa, Nacho et Garcia. Diaz et Rodrygo se chargeront de l’animation offensive, tandis que Vazquez, Kroos, Modric et Bellingham composent le milieu de terrain.

Les compos officielles des deux équipes:

Alavés : Sivera – Gorosabel, Abqar, Marin, Duarte – Guevara, Blanco – Rebbach, Guridi, Rioja – Samu

Real Madrid : Kepa – Vazquez, Rüdiger, Nacho (cap.), Garcia – Valverde, Modric, Kroos, Bellingham – Diaz, Rodrygo