Alain Giresse cash sur la CAN 2023: « Je ne vois pas ces équipes remporter le titre»

A l’instar d’autres observateurs du cuir rond sur le continent, Alain Giresse s’est aussi prononcé sur les chances des équipes en lice de remporter la CAN 2023. Le tournoi se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

À moins de quatorze jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ancien entraîneur du Sénégal et du Kosovo, Alain Giresse, a levé le voile sur ses favoris pour l’édition 2023. Alors que les regards se tournent vers le Sénégal, tenant du titre, de nombreuses équipes ambitieuses nourrissent l’aspiration de détrôner la troupe de Sadio Mané.

Interrogé sur ses favoris pour cette compétition majeure, Alain Giresse a porté son choix sur les poids lourds du continent, à savoir l’Algérie, le Maroc et la Côte d’Ivoire, en tant que prétendants crédibles au sacre. Pour le technicien français, l’expérience accumulée dans la conquête de titres place ces nations en pole position pour ce tournoi tant attendu.

« Rien de surprenant, lorsque l’on constate la présence de toutes les grandes nations. Aucune grande nation du football africain ne manque à l’appel. Je considère que le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l’Algérie et la Côte d’Ivoire ont tous un potentiel immense. Cette CAN s’annonce extrêmement compétitive« , a déclaré Giresse dans des propos rapportés par Onzed’Afrik.

« Je ne vois pas une équipe peu habituée aux joutes du plus haut niveau décrocher ce titre. Cependant, je pense que les pays ayant déjà remporté des titres, notamment dans cette compétition, peuvent être considérés comme les favoris », a ajouté le technicien français.

Quant à la possibilité que des outsiders bousculent la hiérarchie établie et créent la surprise lors de la CAN 2023, Alain Giresse a répondu de manière directe. « Les prétendants sous-estimés, comme on les surnomme, pourraient réaliser une performance remarquable lors de cette CAN, nous surprendre de façon agréable, mais je ne les vois pas remporter le titre », a-t-il conclu.

Pour Giresse, les outsiders n’ont que peu de chances de décrocher le trophée lors de cette CAN. Toutefois, la question demeure : une équipe considérée comme un outsider selon Giresse viendra-t-elle défier ses prédictions ? Réponse au soir du 11 février 2024, après la grande finale à Abidjan.