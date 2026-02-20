Alain Chamfort victime d’une chute pendant les Enfoirés

Dimanche 25 janvier , lors de la représentation des Enfoirés à laquelle la presse était conviée à la mi-journée, une chute spectaculaire d’ Alain Chamfort sur scène a provoqué une vive inquiétude sans mettre fin à sa participation au spectacle. L’artiste est tombé dans une plateforme mobile — le « trou du tampon » — utilisée pour positionner les interprètes pendant les différents tableaux ; l’incident a entraîné une intervention immédiate des équipes techniques et des mesures de sécurité renforcées.

Dimanche 25 janvier, lors de la représentation des Enfoirés à laquelle la presse était conviée à la mi-journée, une chute spectaculaire d’Alain Chamfort sur scène a provoqué une vive inquiétude sans mettre fin à sa participation au spectacle. L’artiste est tombé dans une plateforme mobile — le « trou du tampon » — utilisée pour positionner les interprètes pendant les différents tableaux ; l’incident a entraîné une intervention immédiate des équipes techniques et des mesures de sécurité renforcées.

Présent au sein de la troupe depuis l’an dernier, Alain Chamfort participait à l’un des tableaux quand la plateforme s’est shown à redescendre alors qu’il s’y trouvait, selon les indications fournies par la direction artistique. Le « trou du tampon » est une plate-forme élévatrice intégrée au décor, conçue pour monter et redescendre afin de faire apparaître ou masquer des artistes au fil des numéros. L’accident s’est produit en représentation publique et a immédiatement mobilisé les équipes en coulisses.

Anne Marcassus, directrice artistique du spectacle, a confirmé l’incident après la représentation : « Il est tombé dans le trou du tampon (plateforme qui se monte et redescend et sur laquelle les artistes sont positionnés sur scène, ndlr). » Elle a précisé que, malgré la frayeur provoquée par la chute, l’artiste a souhaité rester et continuer la représentation : « On a eu très peur mais ça va. On lui a même proposé de rentrer chez lui mais il a tenu à rester. »

Réactions des artistes et mesures de sécurité renforcées

La chute a déclenché une réaction émotionnelle dans la troupe et dans les coulisses. Selon Paris Match, Jenifer aurait été particulièrement bouleversée, se précipitant en larmes dans sa loge après avoir vu tomber son collègue. De son côté, Patrick Bruel est allé le voir immédiatement et, mêlant humour et solidarité, lui aurait lancé : « Je lui ai dit bienvenue au club ! », en référence à un souvenir personnel déjà mentionné dans la presse.

Sur le plan technique, Anne Marcassus a rappelé la complexité des dispositifs scéniques utilisés pour ce type de spectacle, qui associent chorégraphies, décors mobiles et plateformes élévatrices et requièrent une coordination millimétrée. Elle a expliqué que, lors des répétitions, des danseurs sont généralement positionnés pour sécuriser certaines zones et prévenir les chutes. Face à l’incident, la direction artistique a décidé de réintroduire immédiatement ces dispositifs humains de sécurité : « Souvent je leur fais des grands gestes pour leur dire de se mettre devant et qu’ils ne soient pas tous tassés derrière. Pour les répétitions, on a des danseurs qui bloquent pour éviter les chutes, mais à partir de ce soir, on va remettre des danseurs. »

La décision de renforcer la présence des danseurs sur les zones sensibles a été prise dans l’urgence afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise.