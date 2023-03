Al Nassr: une clause surprenante dans le contrat de Cristiano Ronaldo

Selon les informations de AS, une clause dans le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr l’oblige à assister au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi.

Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en Arabie Saoudite en fin d’année passée, après avoir résilié son contrat avec Manchester United. Et pour arriver à attirer le quintuple Ballon d’Or, le club saoudien a dû mettre la main à la poche. On parle d’un salaire de 200 millions d’euros par an pour le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions. Mais CR7 n’est pas venu en Arabie Saoudite que pour le football. Il devrait ainsi devenir ambassadeur du pays quand il mettra un terme à sa carrière.

Ce mardi, le journal espagnol AS et son homologue britannique The Sun ont dévoilé une autre clause du bail Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr. Selon ces deux médias, le contrat de l’ancienne star du Real Madrid l’oblige à assister au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi. Cela fait partie des obligations du joueur de 38 ans. Mais ça ne devait être en rien contraint pour lui, puisqu’il est passionné de sports automobiles. CR7 sera donc présent à Djeddah lors de cet événement.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo s’est adapté plutôt rapidement à la Saudi Pro League. Le portugais compte 8 réalisations dans le championnat, même s’il reste sur deux matchs sans avoir marqué.