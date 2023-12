Al Nassr: Seko Fofana a des envies de départ

Arrivé cet été à Al Nassr en Arabie Saoudite en provenance du RC Lens, Seko Fofana pense déjà à quitter les pensionnaires de la Saudi Pro League, lassé de sa situation actuelle avec zéro but marqué en 10 sorties.

L’aventure saoudienne de Seko Fofana ne durera finalement qu’une saison? Arrivé à Al Nassr cet été en provenance du RC Lens, le milieu de terrain ivoirien peine à reproduire sa performance XXL lors de son passage chez les Sang et Or en Ligue 1 française. En 10 matchs joués avec les pensionnaires de la Saudi Pro League, l’Eléphant n’a inscrit aucun but et délivré aucune passe décisive.

Une situation qui agacerait son entraineur Luis Castro, qui réclame un milieu de terrain lors du mercato hivernal, indiquent les informations du compte Twitter @ActuSPL. Le joueur de 28 ans vit également très mal ses débuts chez les Jaune & Bleu et penserait déjà à changer d’air. Un retour en Europe est même envisagé.

D’après le média turc, Enganche Sports, Besiktas s’intéresserait de près au milieu ivoirien. Les discussions entre les deux clubs auraient déjà été entamées. Le FC Séville et Galatasaray seraient également sur le coup. Affaire à suivre…

🚨 ÖZEL | Beşiktaş, Al Nassr'dan Seko Fofana ile ilgileniyor. Başkanlar düzeyinde görüşmeler sağlanan oyuncu için bonservis konusunda da görüşmeler son aşamada. Galatasaray'ın da oyuncu için ilgisi bulunsa da Suudi kulübü ileri görüşmeler dolayısıyla önceliği Beşiktaş'a vermiş… pic.twitter.com/ZLwBqFygMA — Enganche Sports (@enganchesports) December 4, 2023