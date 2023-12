Al Nassr: meilleur buteur de l’année, CR7 invite les grands joueurs à le rejoindre en Arabie Saoudite

-Publicité-

Face à la presse saoudienne samedi, Cristiano Ronaldo a invité les meilleurs joueurs de la planète à le rejoindre dans le championnat saoudien, alors que la superstar portugaise a fini l’année civile 2023 en tant que meilleur buteur de la planète.

A 38 ans, Cristiano Ronaldo est toujours au sommet de la planète foot. La superstar portugaise a signé samedi sa 54è réalisation en 2023. Un nouveau but inscrit lors de la démonstration de force d’Al Nassr face à Al Taawon (4-1) à l’occasion de la 19è journée de la Saudi Pro League. De quoi permettre au quintuple Ballon d’Or de finir l’année civile en tant que meilleur buteur de la planète, devant Kylian Mbappé et Harry Kane sur le podium.

Au micro des médias saoudiens après la rencontre, CR7 a savouré cet exploit réalisé malgré son âge avancé, et a affiché sa volonté de voir le championnat évoluer avec l’arrivée d’autres grands joueurs. «L’année prochaine, j’essaierai de faire pareil que cette année. Je suis heureux parce que j’ai pris la décision de venir ici alors que personne n’y croyait », a d’abord rappelé la star lusitanienne dans des propos relayés par Footmercato.

« Mais bon, c’est le passé et ça m’est égal. Maintenant, le plus important c’est que le championnat grandisse, que les joueurs aient désormais envie de venir ici parce que je sais que la ligue est compétitive. Le monde entier regarde le championnat désormais, et je conseille aux grands joueurs de venir ici, ils seront les bienvenus», a-t-il ajouté. Le message est passé!

🎤 رونالدو قائد #النصر:



– 2023 عام جميل ومختلف بالنسبة لي مع النادي والمنتخب البرتغالي



– العالم أجمع يتابع الدوري هُنا، وأنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي🇸🇦#التعاون_النصر#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/9E6EwDrVfb — SSC (@ssc_sports) December 30, 2023