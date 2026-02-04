Al Nassr: Manchester United ferme définitivement la porte à un retour de Ronaldo

Malgré l’incertitude autour de son avenir à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ne retrouvera pas son ancien club de Manchester United, plus de trois ans après un départ marqué par les tensions et les critiques publiques.

Selon TeamTalk, Manchester United n’a aucune intention de rapatrier Cristiano Ronaldo pour un troisième passage à Old Trafford. Malgré l’incertitude qui plane sur son avenir à Al-Nassr, le club saoudien où il évolue depuis décembre 2022, le quintuple Ballon d’Or ne retrouvera pas son club formateur. À 40 ans, Ronaldo a connu un passage exceptionnel à Al-Awwal Park, inscrivant plus de 100 buts toutes compétitions confondues — une quatrième fois dans sa carrière qu’il atteint ce cap après Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Bien qu’il ait signé l’an dernier un contrat censé le maintenir aux Chevaliers du Najd jusqu’à l’été 2027, l’international portugais envisagerait de quitter le club en raison de difficultés financières. Avec un salaire annuel estimé à plus de 225 millions de dollars hors bonus et autres avantages, Ronaldo reste l’un des sportifs les mieux rémunérés au monde. Cependant, la prudence financière d’Al-Nassr contraste avec les investissements audacieux de leurs rivaux également détenus par le fonds souverain saoudien PIF.

TeamTalk souligne que la direction d’Old Trafford n’envisage pas de retrouvailles spectaculaires avec Ronaldo, plus de trois ans après un départ marqué par des tensions et des critiques publiques du joueur à l’encontre du club lors d’une interview incendiaire avec le journaliste Piers Morgan. Frustré par le manque de soutien financier perçu de la part du PIF, qui pourrait limiter la compétitivité d’Al-Nassr sur le terrain, Cristiano Ronaldo pourrait envisager un nouveau club cet été. Mais Old Trafford ne semble pas être au programme.