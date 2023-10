Al Nassr: l’annonce forte de Cristiano Ronaldo sur son avenir

-Publicité-

Interrogé après la victoire de Al Nassr contre Damas (2-1) ce samedi, Cristiano Ronaldo a confié qu’il jouerait encore la saison prochaine et qu’il fera ensuite le choix de continuer ou pas.

L’âge ne semble pas avoir de prise sur Cristiano Ronaldo. A 38 ans, le portugais continue d’affoler les compteurs. Ce samedi encore, le quintuple Ballon d’Or s’est montré décisif lors de la victoire de Al Nasr à Damas (2-1). Auteur d’une feinte sur le coup franc de Talisca pour l’égalisation de son équipe, le Portugais a lui-même transformé quelques minutes plus tard un splendide coup franc pour le but de la victoire.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a déjà marqué 15 buts, notamment 11 réalisations sous le maillot d’Al Nassr et 4 avec le Portugal. Toutefois, malgré ce niveau de performance, le CR7 commence par réfléchir à sa fin de carrière, lui qui n’est plus tout jeune. Récemment, la presse saoudienne a affirmé qu’il veut jouer la Coupe du monde 2026. Interrogé sur le sujet, le natif de Madère a mis les choses au clair.

«Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine comme je l’ai toujours fait, avec un maximum d’efforts et d’engagement. Ensuite, j’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J’ai 38 ans et je continue d’aider et d’être utile à l’équipe, cela me rend heureux. Je dois en être reconnaissant. C’est grâce à mon travail acharné que j’ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible.», a-t-il expliqué, relayé par Footmercato.

Il faudra donc encore attendre pour savoir si Cristiano Ronaldo s’offrira une toute dernière aventure, lors de la Coupe du monde 2026.