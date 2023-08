Al Nassr: la réaction de Cristiano Ronaldo après son but salvateur contre Zamalek

Auteur du but égalisateur de Al Nassr contre Zamalek ce jeudi, en Coupe arabe des clubs champions, Cristiano Ronaldo a sobrement réagi après la rencontre sur ses réseaux sociaux.

Al Nassr est passé proche de l’élimination de la Coupe Arabe des clubs champions ce jeudi. Après une victoire et un nul lors de ses deux premiers matchs dans la compétition, le club devait éviter la défaite contre Zamalek pour se hisser au tour suivant. Alors que les saoudiens étaient menés d’un but, en toute fin de match, Cristiano Ronaldo est intervenu en marquant un but décisif pour obtenir le match nul contre les Egyptiens (1-1).

Ce résultat permet au club saoudien de se qualifier pour le tour suivant de la compétition, et le mérite en revient totalement à son joueur portugais. Après la rencontre, ce dernier comme à son habitude a posté un message sur ses réseaux sociaux. « Qualifié. Bravo l’équipe! », a-t-il sobrement écrit, préférant mettre en avant le travail de l’équipe plutôt que sa performance individuelle.

Au prochain tour de la Coupe arabe des clubs champions, Al Nassr sera opposé au Raja Club Athletic. La rencontre se déroulera le dimanche prochain à 16h (GMT+1). Les saoudiens auront sans doute besoin à nouveau de Cristiano Ronaldo pour poursuivre l’aventure. Le portugais pourra toutefois compter sur le nouvelles recrues pour lui prêter main forte, notamment Sadio Mané qui a effectué ses débuts avec Al Nassr ce jeudi contre Zamalek.

Articles similaires