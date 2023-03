Al Nassr: Cristiano Ronaldo viendra jouer en Afrique

Cristiano Ronaldo va très prochainement jouer en Afrique, alors que son club d’Al Nassr affrontera dans quelques semaines les égyptiens de Zamalek.

C’est l’information du jour. Cristiano Ronaldo va bientôt fouler les pelouses africaines. Avec son club saoudien d’Al Nassr, la superstar portugaise affrontera Zamalek au Caire en Egypte, dans quelques semaines, dans le cadre de la Coupe arabe des clubs champions.

Al Nassr et Zamalek sont logés dans le Groupe C avec deux autres équipes qui seront dégagées parmi Merrikh, Teshreen, Al-Shabab, Air Force, Fahman, US Monastir, Mahreq et Seyeb. Rappelons que le calendrier de la compétition n’est pas encore dévoilé. Le vainqueur va toucher la somme de 6 millions de dollars.

Cristiano #Ronaldo et Al-Nassr se déplaceront au Caire pour affronter le Zamalek pour le compte de la Coupe Arabe des Clubs. 🔥 pic.twitter.com/wegOoZo2Sr — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) March 6, 2023

Débarqué cet été à Al Nassr après un second passage tumultueux à Manchester United, Cristiano Ronaldo a depuis retrouvé son sens du but. Le quintuple ballon d’or compte cette saison huit réalisations en six rencontres et a été élu meilleur joueur du mois de février.

Al-Nassr compte deux points d’avance en tête du championnat après avoir remporté ses quatre derniers matches, alors qu’il reste encore onze rencontres à disputer.