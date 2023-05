Al Nassr: Cristiano Ronaldo répond aux rumeurs sur son départ

-Publicité-

Annoncé sur le départ en raison de son mal être en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo est finalement sorti du silence sur ces rumeurs le concernant. Et l’attaquant d’Al Nassr a sifflé la fin des ragots.

La nouvelle avait fait le tour de la planète foot. Dans sa publication du mardi, le journal Mundo Deportivo annonçait que Cristiano Ronaldo envisagerait de quitter Al Nassr à la fin de la saison en cours. D’après le média catalan, la superstar portugaise ne se sentirait pas heureux en Arabie Saoudite où les infrastructures sont apparemment considérées par CR7 comme étant loin d’être celles d’une société moderne. Le quintuple Ballon d’Or ressentirait le manque de l’Europe et souhaite ainsi forcer son départ d’Al-Nassr.

Des rumeurs balayées d’un revers de la main par le principal concerné. Mardi soir, en zone mixte après la victoire de son équipe face à Al Shabab (3-2) en Saudi Pro League, le joueur de 38 ans a dissipé toutes les spéculations concernant un éventuel retour en Europe la saison prochaine. Le Portugais, buteur lors de cette rencontre, a fait une promesse sincère à ses supporters, les assurant que l’équipe se renforcerait lors de la saison à venir. Ronaldo a confirmé son engagement à soutenir Al Nassr dans sa quête de triomphe et de réussite.

« Je suis très heureux à Al Nassr. Merci aux supporters. Ce n’est pas facile de revenir après avoir encaissé deux buts, mais nous sommes revenus, et la ligue est forte et deviendra l’une des 5 meilleures ligues à l’avenir . Al Nassr sera meilleure et plus forte la saison prochaine« , a déclaré l’avant-centre lusitanien.

