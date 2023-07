Al Nassr: Cristiano Ronaldo pourrait perdre très gros

-Publicité-

Selon les informations du Daily Mail, Cristiano Ronaldo a été aperçu avec un protège tibia adidas, lors de la rencontre amicale entre Al Nassr et le Celta Vigo mardi dernier. Ce qui pourrait lui coûter son contrat avec Nike, son sponsor de toujours.

Cristiano Ronaldo, âgé de 38 ans, a vécu un début de préparation estivale difficile lors de la rencontre amicale opposant Al Nassr au Celta de Vigo, se soldant par une défaite cuisante de 0-5. Si le résultat de cette rencontre est sans conséquence, le quintuple Ballon d’Or pourrait en réalité perdre très gros après ce match, comme le rapporte le Daily Mail.

Le problème majeur réside dans l’équipement utilisé par la star portugaise lors de cette rencontre. En effet, Cristiano Ronaldo a été aperçu avec des protège-tibias Adidas X Pro, une marque concurrente de son sponsor de longue date, Nike. Depuis ses débuts professionnels en 2003, le footballeur légendaire a toujours été associé à Nike, et en 2016, il a signé un contrat monumental de 147 millions de livres sterling sur 10 ans avec la marque américaine.

- Publicité-

Cette violation apparente du contrat pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la collaboration lucrative entre Cristiano Ronaldo et Nike. Les clauses de ce type de partenariat sont généralement strictes, incluant des engagements d’exclusivité qui empêchent les athlètes de promouvoir ou d’utiliser des produits concurrents pendant la durée du contrat.

La marque au Swoosh pourrait voir cet incident comme une rupture de confiance et de fidélité, mettant en péril l’un des contrats de sponsoring les plus importants de l’histoire du sport. Si Nike décide de prendre des mesures drastiques, cela pourrait priver Cristiano Ronaldo de millions d’euro en revenus et potentiellement ternir son image de marque.

Le camp de Ronaldo n’a pas encore commenté publiquement cette situation, et il reste à voir comment Nike réagira à cette apparente infraction contractuelle. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l’avenir du partenariat entre la superstar du football et la marque américaine.

Articles similaires