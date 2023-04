Al Nassr: Cristiano Ronaldo négocie l’arrivée d’un grand entraineur

Selon les informations de CBS, Cristiano Ronaldo aimerait que ses dirigeants recrutent Zinedine Zidane comme nouvel entraîneur d’Al Nassr.

Ce jeudi, Al Nassr a annoncé le limogeage de son entraîneur Rudi Garcia. Le technicien français avait perdu le soutien de son vestiaire, emmené par la superstar Cristiano Ronaldo. Dans la foulée, le club saoudien a annoncé “que notre entraîneur des moins de 19 ans, M. Dinko Jelicic sera le nouvel entraîneur-chef de l’équipe première. Bonne chance, M. Dinko”. Mais, selon les dernières informations de CBS, CR7 aimerait que ses dirigeants recrutent du lourd pour le poste. Zinedine Zidane et José Mourinho sont ainsi visés.

D’après le média, le club saoudien aurait déjà transmis une offre verbale à ZZ et Cristiano Ronaldo serait impliqué dans les discussions. Le Portugais bénéficie d’un avantage considérable, ayant travaillé avec les deux entraîneurs et ayant connu ses plus grandes réussites sous la tutelle de Zidane. En effet, il a remporté trois Ligues des Champions consécutives avec lui en tant que coach. Ceci dit, pas sûr que la légende du Real Madrid, Zinedine Zidane soit tenté par une aventure en Arabie Saoudite.

Pour rappel, Al Nassr occupe actuellement la deuxième place de la Saudi Pro League, derrière le leader Al Ittihad. Mardi prochain, la bande à Cristiano Ronaldo affrontera Al Hilal, à l’occasion de la 25è journée du championnat. Un choc qui pourrait déjà être déterminant dans la course au titre, à 7 journées de la fin du championnat.