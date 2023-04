Al Nassr: Cristiano Ronaldo ne veut plus de Rudi Garcia

Selon les informations de la presse espagnole, Cristiano Ronaldo souhaiterait le départ du technicien français Rudi Garcia, responsable selon lui des mauvais résultats d’Al Nassr en cette fin de saison.

Après Ralf Rangnick, Erik ten Hag et Fernando Santos récemment,Cristiano Ronaldo va-t-il également avoir la peau de Rudi Garcia? Selon les informations de la presse espagnole, la star portugaise ne supporterait plus l’entraîneur d’Al Nassr dont les méthodes de travail ne pouvaient accoucher que la situation actuelle du club saoudien, deuxième au classement, à trois longueurs de Al-Ittihad après 23 journées et à 7 matchs de la fin de la saison. D’après AS, le quintuple Ballon d’or estime que malgré la qualité de l’effectif, les siens ont le potentiel pour faire bien mieux et remporter le titre à la fin du championnat.

De son côté, Marca révèle que le joueur de 38 ans aurait déjà eu gain de cause puisque Rudi Garcia va visiblement être viré. L’ancien coach de l’OL et de l’OM a eu une altercation avec son vestiaire. Cela ne serait pas passé aux yeux des dirigeants, qui lui reprochent aussi ses mauvais résultats. Une information confirmée par Foot mercato qui précise que l’aventure de Garcia sur le banc d’Al Nassr ne devrait plus durer très longtemps. Le sort du Français serait même déjà scellé.

