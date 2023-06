Al Nassr: Cristiano Ronaldo milite pour la venue d’un international portugais

-Publicité-

Selon les informations de AS, Cristiano Ronaldo a conseillé à son club, Al Nassr, de recruter William Carvalho, son ami et coéquipier au Portugal.

Après une première saison mitigée à Al Nassr, ou il aura marqué les esprits avec ses buts mais n’aura rien pu faire pour donner le titre à son club, Cristiano Ronaldo veut s’impliquer davantage dans la construction de l’effectif du club saoudien. En effet, après avoir conseillé son ancien coéquipier Karim Benzema lors de son transfert à Al-Ittihad, l’international Portugais prodige également ses conseils à Al Nassr.

Selon AS, le quintuple Ballon d’Or a recommandé à la direction du club de recruter William Carvalho du Betis. Il aurait glissé le nom de son ami et compatriote aux dirigeants du club saoudien, qui compte le faire venir. William Carvalho, milieu de terrain défensif, est un joueur talentueux et expérimenté. Avec sa vision du jeu, sa capacité à récupérer le ballon et sa qualité de passe, il pourrait être un ajout précieux pour le deuxième de la dernière édition de la Saudi Pro League.

- Publicité-

L’implication grandissante de Ronaldo au sein de son club ne s’arrête pas aux recommandations de recrutement. Toujours selon les informations d’AS, la légende de Manchester United et du Real Madrid aurait également suggéré à Al Nassr d’organiser tout le stage de pré-saison au Portugal. Étant donné que sa présence a déjà eu un impact significatif sur le football local, nul doute que Cristiano Ronaldo aura tout ce qu’il demande à sa direction.

Articles similaires