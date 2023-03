Al Nassr: Cristiano Ronaldo au cœur d’une polémique

Cristiano Ronaldo est au coeur d’une polémique en Arabie Saoudite, alors que son club d’Al Nassr affronte Al Ittihad ce jeudi en Superclasico de la Saudi Pro league.

C’est une polémique qu’aurait bien aimé s’en passer Cristiano Ronaldo. La star portugaise et son club d’Al Nassr affrontent Al Ittihad ce jeudi, en Superclasico de la Saudi Pro League. Un match décisif pour le club saoudien, en quête de son premier titre national cette saison.

Et alors que l’effervescence gagne toute l’Arabie Saoudite à l’approche de ce duel au sommet entre le premier et le second du championnat, Al Ittihad crie de son côté au scandale. Selon Marca, l’écurie saoudienne estime que l’arbitre Mateu Lahoz désigné pour officier le Superclasico pourrait favoriser le camp adverse. Le club s’appuie sur la proximité très étroite du sifflet espagnol avec CR7 pour étayer ses craintes.

L’arbitre originaire de Valence a en effet déjà dirigé à plusieurs reprises des matchs disputés par le quintuple ballon d’or lorsqu’il était au Real Madrid et ils ont échangé plusieurs fois. Des images d’eux se faisant des accolades ont refait surface et certains journalistes estiment que Mateu Lahoz et Cristiano Ronaldo sont « amis ».

Des bruits d’avant-match qui ne devraient certainement pas perturber Cristiano Ronaldo qui pourrait rallonger son compteur but. Le joueur de 38 ans a déjà marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 7 apparitions toutes compétitions confondues dont 6 en tant que titulaire. Il a d’ailleurs été élu joueur du mois de février.