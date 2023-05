Al Nassr: buteur, Ronaldo réagit à la victoire face à Al-Raed

-Publicité-

Cristiano Ronaldo, le capitaine d’Al-Nassr, a réagi vendredi à la victoire de son équipe en Saudi Pro League contre Al-Raed.

Au stade KSU, les buts de Ronaldo, Abdulrahman Ghareeb, Mohammed Maran et Abdulmajeed Al-Sulaiheem ont donné à Al-Nassr une victoire 4-0 sur Al-Raed. Cette victoire signifie qu’Al-Nassr occupe la deuxième position du classement de la Saudi Pro League avec 56 points en 25 matchs.

Réagissant, Ronaldo, dans un post via son compte Instagram après le match, a salué ses coéquipiers pour avoir battu les visiteurs. L’ancien attaquant de Manchester United a également remercié les fans d’Al-Nassr pour leur soutien lors de la rencontre. « Grande victoire. Bien joué! Un merci spécial aux fans d’être incroyables comme toujours », a écrit Ronaldo.

Si Al Nassr est toujours derrière Al Ittihad, premier de la Saudi Pro League avec trois points de plus que son dauphin, cette victoire et surtout ce but de CR7 va certainement faire du bien à la star portugaise, lui qui est très critiqué ces dernières semaines pour ses prestations. Récemment, des propos attribués au président d’Al Nassr faisaient état de regret en ce qui concerne la signature du quintuple ballon d’or.

« Je n’ai été victime d’une arnaque que deux fois dans ma vie. La première fois, j’ai demandé trois kebabs et ils ne m’en ont donné que deux. La deuxième fois, c’était pour la signature de Cristiano Ronaldo », aurait lâché Al-Muammar, relayé par « ArabiaNews50″. Des propos formellement démentis dans la foulée par Al Nassr.

« Les propos de la presse espagnole selon lesquels nous serions floués dans l’affaire Ronaldo, basés sur le site Arabia News 50, sont faux et incorrects. La presse a découvert cette blague et l’a considérée comme vraie », a déclaré le conseiller de presse du club, Walid Al-Muhaidib, a déclaré à l’agence de presse EFE.

