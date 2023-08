Al Nassr: battu par Al Taawon, Mané lance un message à Cristiano Ronaldo

-Publicité-

Surpris par AL Ettifaq (1-2) en début de semaine, Al Nassr a essuyé une nouvelle défaite en Saudi Pro League, battu par Al Taawon (0-2) vendredi. Une nouvelle contre-performance qui a fait sortir Sadio Mané de ses gonds.

La Saudi Pro League a pris un départ chaotique pour Sadio Mané et l’équipe d’Al Nassr. Après une première déconvenue lors de la première journée contre Al-Ettifaq (1-2), le Sénégalais et ses coéquipiers ont essuyé un nouvel échec ce vendredi, battus cette fois par Al-Taawon. Un score final de 0-2 a scellé leur deuxième défaite consécutive.

Pour Sadio Mané, cette série négative doit être rapidement corrigée afin de revitaliser leur parcours dans le tournoi. Il esquisse une stratégie, qu’il invite non seulement Cristiano Ronaldo, mais toute l’équipe, à embrasser.

Interrogé sur cette récente série de contre-performances dans des propos relayés par Africafootunited, l’ancien joueur du Bayern Munich a exprimé sa vision sans détour. « Nous n’avons pas mérité de l’emporter, nos performances n’étaient pas à la hauteur. En subissant deux défaites consécutives, nous ne faisons clairement pas les choses comme il le faut », a souligné Sadio Mané, révélant ainsi sa détermination à rectifier le tir.

Les nuages ​​s’amoncellent donc au-dessus d’Al Nassr, alimentant les inquiétudes. Pour Sadio Mané, l’urgence de la situation est palpable et nécessite une intervention prompte et décisive pour rétablir la trajectoire et renouer avec la victoire. Dans cette quête, il suggère une méthode qui a déjà fait ses preuves. « Nous aurions dû nous inspirer de notre performance lors de la Coupe Arabe », a conseillé le Sénégalais. Rappelons que Sadio Mané et Al Nassr ont conquis la Coupe Arabe des Clubs Champions en 2023, une réalisation qui, espère-t-on, pourrait catalyser l’équipe pour de nouveaux succès.

L’appel de Sadio Mané pour que ses partenaires et notamment Cristiano Ronaldo embrassent cette approche gagnante souligne l’importance de la cohésion et de l’application dans le milieu compétitif de la Saudi Pro League. Al Nassr sait désormais qu’il doit transformer l’inspiration en action, afin de relancer sa campagne et redéfinir son chemin dans la compétition.

