Al Nassr: auteur d’un triplé, Cristiano Ronaldo réagit au massacre d’Al Fateh en SPL

Auteur de trois buts et une passe décisive, Cristiano Ronaldo a été l’un des grands artisans de la victoire facile d’Al Nassr face à Al Fateh (5-0) vendredi soir, en Saudi Pro League. À la fin de la rencontre, le Portugais a réagi à cette démonstration de force des siens.

Après deux sorties infructueuses en championnat, couronnées par des défaites, face à Al Ettifaq (1-2) et Al Taawon (0-2), Al Nassr retrouve le chemin du succès. En déplacement sur la pelouse d’Al Fateh, vendredi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Saudi Pro League, le club de Riyad s’est imposé sur le score sans appel de 5-0.

Portés par ses stars, les champions en titre de la Coupe arabe ont déroulé sur des buts de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, qui ont respectivement signé un doublé et un triplé. Un bon réveil des hommes de l’entraîneur Luis Castro qui reviennent à la 10e place au classement de la SPL, à 6 longueurs du leader Al Ittihad, bourreau d’Al Riyad (4-0) avec un but de Karim Benzema.

Comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a réagi à cette victoire précieuse d’Al Nassr, la première de l’écurie saoudienne en championnat. Dans un post sur son compte Instagram, CR7 a salué ses coéquipiers pour leur incroyable effort collectif contre l’hôte et les a exhortés à poursuivre sur cette voie de la victoire. « Un autre effort d’équipe incroyable – allons-y @AlNassrFC_EN« , a-t-il posté.

Ronaldo ne regrette pas son choix

« C’était un match extrêmement important, c’est notre première victoire en championnat, nous savions que c’était très important. Je suis très content d’avoir marqué, l’équipe a bien joué et a marqué cinq buts. Mais le plus important est que nous commencions à gagner. L’équipe s’améliore match après match. Les nouveaux sont de plus grande qualité. Aujourd’hui, moi, Mané et Ghareeb avons fait un excellent match devant, mais toute l’équipe a très bien joué« , a ajouté le Portugais.

Moins seul depuis l’arrivée de nouveaux coéquipiers venus d’Europe comme lui, Ronaldo semble désormais d’attaque pour aller à la conquête du titre. Un défi qui excite visiblement le quintuple Ballon d’Or, pas mécontent de son choix de rejoindre la Saudi Pro League à l’hiver dernier après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

« Avec la venue des autres stars, le championnat saoudien progressera beaucoup plus vite et pourra continuer sa courbe de croissance. L’ambition est toujours la même: rivaliser avec les plus grandes ligues du vieux continent, voire les dépasser« , a-t-il conclu. Prochain rendez-vous ? Mardi prochain, face à Al Shabab, à l’occasion de la troisième journée du championnat.

