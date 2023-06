Al-Ittihad: l’arrivée de Benzema fait déjà des dégâts

-Publicité-

Après plus de 15 années de bons et loyaux services au Real Madrid, Karim Benzema a définitivement pris congé des Madrilènes. L’attaquant français s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Ittihad. Une arrivée qui fait déjà des dégâts collatéraux, avec le marocain Abderrazak Hamdallah qui s’est vu retirer son numéro 9 au profit du Nueve.

Le club Al-Ittihad, champion de la Saudi Pro League, a annoncé mardi dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux qu’il a conclu un accord avec Karim Benzema. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’ère moderne et actuel détenteur du Ballon d’Or, le buteur français a signé un contrat initial de trois ans avec le « club du peuple ». Selon les rumeurs, l’ancien international français âgé de 35 ans, avec 97 sélections et 37 buts, devrait recevoir un salaire astronomique d’au moins 200 millions d’euros par an.

Dans le club de Djeddah, Benzema portera le numéro 9, qui était jusqu’à présent détenu par l’avant-centre marocain Abderrazak Hamdallah (25 buts et 3 passes décisives en 31 apparitions). Désormais dépossédé de son dossard, celui qui pourrait voir son temps de jeu réduire au profit de la nouvelle star de l’écurie saoudienne, a réagi à l’arrivée de Benzema chez les Jaunes et Noirs avec cependant beaucoup de classe. « Tout joueur qui a rejoint l’équipe est le bienvenu. Nous sommes des grands joueurs et nous sommes habitués à la compétition, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de l’équipe », a-t-il confié aux journalistes locaux.

Hamdallah avait rejoint les nouveaux champions d’Arabie saoudite l’été dernier en provenance d’Al-Nassr, l’actuel club de la star Cristiano Ronaldo. Originaire de Safi, Hamdallah avait découvert le championnat saoudien en 2018 après avoir quitté le club qatari d’Al-Rayyan. Très prolifique, le Lion de l’Atlas semble donc vouloir rester et rivaliser avec Benzema.

