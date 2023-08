Al-Ittihad: Karim Benzema offre encore la victoire à son club

Ce mercredi après-midi, Karim Benzema a inscrit le but de la victoire de Al Ittihad contre les irakiens d’Al-Shorta, lors de la troisième journée de la Coupe Arabe des Clubs Champions.

Karim Benzema continue d’éblouir sa nouvelle équipe, Al Ittihad, avec sa capacité à trouver le fond des filets. Après avoir marqué trois buts lors de ses deux premiers matches à la Coupe Arabe des Clubs Champions, l’ancien joueur du Real Madrid ne montre aucun signe de ralentissement et a de nouveau frappé ce mercredi après-midi.

Lors du troisième match de son équipe dans la compétition, qui opposait Al-Ittihad à Al-Shorta, Benzema a débuté sur le banc. Cependant, il n’a pas tardé à faire son entrée en scène, rentrant en seconde période pour offrir trois nouveaux points très importants aux siens. Cette fois-ci, c’est grâce à la transformation d’un penalty qu’il a offert la victoire à Al-Ittihad avec un score final de 2-1. Son sang-froid et sa précision ont laissé les fans émerveillés et ont confirmé sa réputation bien méritée de maître dans l’art du tir au but.

La brillante performance de Benzema a propulsé Al-Ittihad en quarts de finale de la Coupe Arabe des Clubs Champions, une étape cruciale dans la course au titre. Cependant, de nouveaux défis se profilent à l’horizon, notamment la possibilité d’affronter l’équipe redoutable d’Al-Hilal. Cette équipe, qui compte des noms tels que Koulibaly, Malcom, Milinkovic-Savic et Ruben Neves parmi ses rangs, est sans conteste une force à ne pas sous-estimer.

