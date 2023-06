Al-Ittihad: Karim Benzema dévoile ses ambitions en Arabie saoudite

-Publicité-

Dans un entretien accordé au média officiel d’Al Ittihad ce jeudi, Karim Benzema a justifié son choix de rejoindre l’Arabie saoudite. Il a également dévoilé ses ambitions dans le championnat saoudien.

Après une carrière longue de quatorze saisons au Real Madrid, l’attaquant français Karim Benzema a décidé de quitter l’Europe pour rejoindre le championnat saoudien. Le Ballon d’Or 2022 a signé un contrat de 3 ans avec les Tigres d’Al-Ittihad, basés à Djeddah, la deuxième ville la plus importante du pays située à l’est de la capitale. Il touchera un salaire de 600 millions d’euros sur l’ensemble de son bail.

Arrivé ce jeudi dans le Royaume de la péninsule arabique, Karim Benzema a accordé un entretien au média officiel de sa nouvelle équipe. Dans un premier temps, il a justifié son choix de rejoindre la Saudi Pro League et l’Arabie saoudite. « Je me sens bien heureux, heureux de rejoindre un club légendaire. Bien sûr, c’est un nouveau challenge pour moi, une nouvelle vie et je suis pressé de commencer à m’entraîner. Pourquoi ce club ? C’est l’un des meilleurs en Arabie saoudite, c’est un club avec une ferveur, de la passion et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Parce que je suis musulman et que c’est un pays musulman. J’ai toujours voulu vivre ici. », a expliqué KB9.

Il poursuit : « c’est différent de l’Europe, mais je suis déjà venu en Arabie saoudite et je me sens bien dans cet environnement. Le plus important, c’est que c’est un pays musulman, c’est bienveillant et très beau. Quand j’ai dit à ma famille que j’allais rejoindre l’Arabie saoudite, ils étaient tous heureux. C’est réconfortant et je sais que notre place est en Arabie saoudite.» Toutefois, Benzema n’est pas venu en vacances en Arabie saoudite. Le compte français apporter son talent et son expérience au Club du Peuple pour s’imposer parmi les meilleurs clubs du continent asiatique.

« Je vais pouvoir apporter mon football »

«J’ai joué pour Madrid, j’ai gagné de nombreuses choses et je suis fier de ça. J’ai pu représenter Madrid et finir l’aventure comme je le souhaitais. J’espère qu’avec mon nouveau club, je vais pouvoir apporter mon football et le plus important gagner des titres. J’aime gagner des titres. C’est une nouvelle histoire pour moi. Et j’aimerais mettre le club encore plus haut, même si en ce moment il est déjà haut. (…) Les trophées sont très très importants. Ça va être dur de gagner, mais rien n’est impossible. Nous devons faire de notre mieux sur tous les aspects et j’aimerais pouvoir apporter mon aide pour permettre au club et aux supporters de soulever un trophée. Si on traverse des moments difficiles, avec l’ambition, la compétitivité et le talent, on peut gagner.», ajoute l’ancien capitaine du Real Madrid.

Toujours lors de son intervention au micro d’Al-Ittihad, Benzema a adressé un message vibrant à ses supporters. Il n’a pas tari d’éloges à leur égard, saluant leur passion inébranlable ainsi que l’atmosphère envoûtante qui règne au Stade Roi-Abdallah. Plein d’espoir, il exprime son souhait d’écrire une nouvelle page glorieuse dans l’histoire du club. KB9 a également souligné l’importance des grands noms européens qui ont contribué à mettre en lumière le championnat saoudien, notamment Cristiano Ronaldo.

«C’est un club avec une énorme passion des fans et il mérite d’être tout en haut. Le stade est exceptionnel et je le dis et le répète, c’est un club avec une passion magnifique. (…) Il y a de très bons joueurs ici, CR7 est là, je suis là désormais et c’est important de montrer le football saoudien, ça peut avoir un impact global car ce n’est pas juste le fait de jouer en Arabie saoudite ou de mes performances, je dois donner le maximum et montrer ce que j’apportais en Europe et porter avec moi l’Arabie saoudite. (…) Partout où je vais, je veux gagner des trophées, marquer des buts, satisfaire les fans, le club, le président, tout le monde. J’espère faire une grande saison et continuer à faire progresser le club et l’emmener où il doit être : au sommet.», conclut-il.

