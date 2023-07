Al-Ittihad: Karim Benzema Brille pour ses débuts

Ce jeudi soir, Karim Benzema a disputé sa première rencontre sous le maillot d’Al-Ittihad. C’était face à l’Espérance de Tunis en Coupe Arabe des clubs champions, et l’attaquant français a brillé avec une passe décisive et un but pour une victoire 2-1 des siens.

Après une riche et impressionnante carrière au Real Madrid, Karim Benzema a quitté le club Merengue cet été pour s’engager en Arabie saoudite avec Al Ittihad, champion en titre de la Saudi Pro League. Et l’ancien international français a fait ses débuts ce jeudi soir avec sa nouvelle équipe, en Coupe Arabe des clubs champions. Déjà très en jambe, El Nueve a guidé son équipe vers une victoire 2-1.

Au King Fahd Stadium de la capitale, c’est l’Espérance Sportive de Tunis, vainqueure à trois reprises de cette compétition, qui ouvrait le score sur une superbe reprise de volée d’Oussama Bouguerra (0-1, 26e). Le Ballon d’Or 2022 est alors entré en scène pour sonner la révolte du Club du peuple. Il s’est d’abord montré décisif après la demi-heure de jeu, offrant un joli ballon à Hamed-Allah, qui vient couper son centre dans la surface pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 35e).

Très en mouvement sur le terrain, comme il en avait l’habitude au Real Madrid, Karim Benzema va sceller le sort du match à la 55e minute. Dans le couloir gauche, le joueur originaire de Lyon s’est avancé vers la zone de vérité avant d’exécuter un enroulé parfait pour déjouer le gardien adverse (2-1, 55e). La partie prenait fin sur ce score et cette victoire de Al Ittihad pour la première journée de la Coupe arabe des clubs dans le groupe A.

🔥 Karim Benzema a inscrit son premier but sous les couleurs de Al-Ittihad. Et quel but ! Une merveilleuse frappe en lucarne. Il est incroyable ! pic.twitter.com/f8KKifXsnL — RMC Sport (@RMCsport) July 27, 2023

Des débuts parfait donc pour Karim Benzema, qui a quitté la pelouse à la 70e sous les applaudissements de ses nouveaux fans dans l’antre riyadien. Comme Cristiano Ronaldo avant lui, le Nueve est bien partie pour conquérir l’Arabie saoudite à son tour.

