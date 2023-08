Al Ittihad: battu par Al Hilal, Karim Benzema file à la Mecque (vidéo)

Karim Benzema et son club d’Al Ittihad ont subi dimanche une défaite cuisante face à Al Hilal, en quart de finale de la Coupe Arabe des champions. Après la rencontre, le Français s’est rendu à la Mecque.

La défaite d’Al Ittihad contre Al-Hilal, dimanche, a été un véritable coup dur pour Karim Benzema, qui en est à sa première saison avec le club saoudien. Moins inspiré, l’ancien attaquant du Real Madrid a même manqué un penalty, au grand dam des Jaunes et Noirs qui se sont finalement inclinés sur le score de 3-1.

En quête de réconfort et de renouveau, le buteur français s’est rendu à la Mecque pour se ressourcer spirituellement, après la rencontre. Une vidéo de lui dans le lieu saint a été partagée sur les réseaux sociaux, témoignant de sa présence effective dans ce haut lieu de la foi musulmane.

En tant que croyant, Benzema cherche ainsi à se ressourcer et à trouver la force nécessaire pour vaincre cette déception et revenir en pleine forme sur le terrain. Les fans et les observateurs espèrent le revoir bientôt dans son meilleur état de forme, prêt à briller à nouveau sur les pelouses de la péninsule arabique.

