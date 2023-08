Al-Hilal: la date des grands débuts de Neymar connue

D’après le média Lance!, Neymar devrait effectuer ses débuts avec Al Hilal le vendredi 1er septembre, lors du choc en championnat face à l’Al-Ittihad de Karim Benzema.

Depuis son arrivée à Al Hilal, Neymar n’a pas encore eu l’opportunité de fouler les pelouses de la Saudi Pro League en raison d’une blessure à la cuisse. Les fans du club saoudien attendent donc avec impatience le moment où le talentueux attaquant pourra enfin montrer ce qu’il sait faire sur le terrain et ça semble pour bientôt.

Selon des informations rapportées par le média Lance!, Neymar devrait enfin être en mesure de jouer lors du prochain match de championnat, qui opposera Al-Hilal à Al-Ittihad de Karim Benzema, le 1er septembre prochain. Les derniers entraînements ont été encourageants, car le joueur auriverde a pu s’entraîner sans ressentir de douleur à la cuisse, signe de sa guérison complète.

Et pour son premier match, Neymar aura déjà fort à faire, puisque ce duel entre Al-Hilal et Al-Ittihad est sans doute l’un des plus attrayants de la saison en Saudi Pro League. Évidemment, l’attraction principale sera bien sûr l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, dont les prouesses sur le terrain sont connues de tous les amateurs de football. Sa participation à ce match tant attendu apportera une nouvelle dimension à cette confrontation déjà électrique.

Les supporters d’Al-Hilal se préparent donc à voir leur star briller sous le maillot de leur équipe, et l’anticipation est à son comble. Si Neymar parvient à montrer ne serait-ce qu’une fraction de son talent légendaire, cela pourrait avoir un impact considérable sur le déroulement de la saison de la Saudi Pro League.

