Al-Duhail : Adil Boulbina désigné meilleur buteur de la Ligue des Champions Elite de l’AFC

Adil Boulbina s’affirme comme la grande révélation de la saison en étant actuellement en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions Elite de l’AFC. Sa montée en puissance avait déjà été repérée lors de la Coupe arabe avec l’équipe A’ d’Algérie, et il s’est surtout fait remarquer en marquant un but décisif dans les ultimes minutes contre la République démocratique du Congo à la CAN 2025.

Le · MàJ le
Football
Installé en Asie, l’ailier gauche multiplie les prestations convaincantes et attire l’attention par sa régularité devant le but. Saison après saison, il confirme les espoirs placés en lui et transforme sa cote d’observateur prometteur en statistiques parlantes.

Sur le plan chiffré, Boulbina a inscrit six réalisations en sept rencontres disputées en AFC Champions League Elite et cumule sept contributions directes (buts et passes décisives). Ces performances le positionnent au sommet du classement des buteurs, devant des joueurs de renom comme Karim Benzema (4) et Riyad Mahrez (3). Grâce à son efficacité, Al Duhail progresse au classement, même si le leader reste pour l’instant Al Hilal.

Vers le Mondial 2026

Son rendement actuel relance le débat autour d’une convocation en sélection A pour les échéances internationales à venir. Les responsables techniques de l’équipe d’Algérie auront de quoi réfléchir : l’attaquant apporte une option offensive supplémentaire qui pourrait s’avérer précieuse à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Sur le plan sportif, les observateurs restent attentifs à la suite de sa saison en club, qui déterminera si Boulbina parviendra à transformer cette période faste en une place durable parmi les cadres offensifs des Verts.

