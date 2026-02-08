Al Ahly qualifié pour les quarts de la Ligue des champions CAF, JS Kabylie éliminée

La JS Kabylie n’a pas réussi à s’imposer à domicile contre Al Ahly, le score restant vierge (0-0) lors de la cinquième journée de la Ligue des champions CAF. Ce match nul scelle l’élimination des Algériens : ils terminent à la dernière place du groupe B avec seulement trois points, alors qu’Al Ahly valide sa qualification pour les quarts en comptant désormais neuf unités.

La JS Kabylie n’a pas réussi à s’imposer à domicile contre Al Ahly, le score restant vierge (0-0) lors de la cinquième journée de la Ligue des champions CAF. Ce match nul scelle l’élimination des Algériens : ils terminent à la dernière place du groupe B avec seulement trois points, alors qu’Al Ahly valide sa qualification pour les quarts en comptant désormais neuf unités.

La partie a été globalement serrée, avec une légère domination dans les temps forts pour les locaux, notamment en fin de rencontre où les efforts se sont intensifiés. Les joueurs de la JSK ont multiplié les tentatives pour faire plier la défense adverse, mais se sont heurtés à un gardien en grande forme. Shobfir a empêché à plusieurs reprises le ballon de franchir la ligne et a ainsi préservé sa cage inviolée.

Al Ahly, mieux organisé défensivement, a bien géré les vagues offensives adverses et a décroché le point qui lui était nécessaire pour accéder au tour suivant. Les Algériens, malgré quelques opportunités prometteuses, n’ont pas su transformer leurs actions en but et voient leurs espoirs de qualification s’évanouir.

Publicité

Impacts au classement et prochaines échéances

Au-delà de l’élimination officielle de la JS Kabylie, cette rencontre modifie peu la hiérarchie du groupe B : Al Ahly reste bien placé et devra affronter l’AS FAR pour éventuellement consolider la première place. Pour la JSK, le déplacement suivant en Tanzanie, chez les Young Africans, n’aura plus d’enjeu qualificatif mais offrira l’occasion de reprendre des couleurs et de préparer la suite de la saison.

Les prochains rendez-vous permettront de statuer sur l’ordre final du groupe et offriront encore des motifs de bataille pour la suprématie, même si la course pour la qualification a désormais été tranchée pour les Algériens.