Al Ahly et Zamalek dominent la J14 de la Premier League égyptienne

Mercredi 11 février 2026, la Premier League égyptienne a rattrapé trois rencontres en suspens de la 14e journée, avec deux victoires à l’extérieur du trio des grands et un nul dans l’autre confrontation.

Al Ahly s’est rapidement affirmé face à Ismaily en prenant l’avantage avant la pause. Mohamed Ali Ben Ramadan a profité d’un désordre dans la surface pour ouvrir le score vers la demi-heure de jeu, puis Yassin Mar’i a creusé l’écart peu avant la mi-temps sur une finition concluant un centre venu de la droite, offrant ainsi un matelas de deux buts aux Rouge et Blanc à la pause.

Au retour des vestiaires, Ismaily a intensifié ses tentatives pour inverser la tendance, mais la charnière cairotes est restée vigilante. Le banc d’Al Ahly a animé la fin de match avec l’introduction de Yusuf Belamri, Mohamed Sherif et Marwan Atiya autour de l’heure de jeu, puis Karim Fouad peu après, afin de verrouiller le rythme. Les champions ont conservé leur avantage et montent à 30 points ; Ismaily reste dernier avec 10 unités.

Autres résultats

À Borg el-Arab, Zamalek a posé le jeu d’entrée et multiplié les situations, tandis que Smouha a misé sur des transitions rapides et les parades de son gardien pour résister. Le score est resté vierge jusqu’en seconde période, quand Nasser Monsi a finalement trompé le portier adverse à la 77e minute, reprenant une passe venue de Juan Bezera. Les Blanc et Rouges ont géré ensuite et conservent leur place de dauphin avec 31 points ; Smouha demeure sixième avec 25 points.