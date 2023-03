Akissi Delta: la réalisatrice de la série « Ma Famille » dévoile enfin son vrai âge

Akissi Delta a profité de la célébration de son anniversaire dimanche dernier pour révéler à ses fans qui le lui réclament depuis bien longtemps son vrai âge.

Le dimanche 5 mars 2023, c’était l’anniversaire de l’actrice ivoirienne et réalisatrice de la série à succès Ma Famille. Comme tout internaute, Akissi Delta s’est souhaitée un joyeux anniversaire sur ses réseaux sociaux.

« Joyeux anniversaire à moi même! Merci au tout puissant pour cette année de plus! Bon dimanche ma grande famille. » a écrit Delta. Mais ses fans en veulent plus et lui demandent alors son vrai âge. Sans cachoterie, la très discrète Akissi Delta a répondu sans faux fuyant.

« Pourquoi cacherais-je mon âge ? Je ne me laisserai pas faire. Je vais toujours continuer à prendre soin de moi. Je suis née le 05 mars 1960. Je fête donc 63 ans cette année. Le fait que tout le monde connaisse mon âge ne me dérange en rien », a-t-elle clarifié.

Akissi Delta, de son vrai nom Akissi Delphine Loukou, est une actrice, réalisatrice et productrice ivoirienne baoulé née à Dimbokro. Elle est la productrice et réalisatrice de la série ivoirienne à succès « Ma Famille ». Lors de ses sorties médiatiques, elle est souvent confrontée à des questions sur sa vie de couple. Akissi Delta est-elle vraiment en couple?

« Sachez que le jour où j’aurai besoin d’un nouvel homme dans ma vie, c’est moi-même qui viendrais vous le dire. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », avait-t-elle soutenu pour mettre fin aux polémiques sur son célibat.