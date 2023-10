Air Côte d’Ivoire: la qualité de leurs services divise Juste Crépin Gondo et Apoutchou

- Publicité-

L’influenceur Juste Crépin Gondo a exprimé son mécontentement envers la compagnie Air Côte d’Ivoire, affirmant avoir été blacklisté de la liste de leurs clients. Mais il sera très vite recadré par Apoutchou National qui a traité ses dénonciations de fausses.

Juste Crépin Gondo et Apoutchou National semblent être divisés sur la qualité des services d’Air Côte d’Ivoire. Selon Juste Crépin Gondo, la compagnie ivoirienne lui a fait manquer son vol alors qu’il se rendait en RDC pour une conférence. Parmi les reproches qu’il a formulés à l’encontre de la compagnie, Juste Crépin souligne les nombreux changements d’horaires qui causent d’énormes désagréments aux passagers.

Il dénonce également le fait que plusieurs personnalités publiques se plaignent régulièrement des prestations d’Air Côte d’Ivoire. En guise de réponse à sa mise à l’écart, l’un des responsables de la compagnie aurait répondu avec arrogance et suffisance. Déterminé à faire valoir ses droits, Juste Crépin envisage des poursuites juridiques.

Apoutchou défend Air Côte d’Ivoire

Cette affaire a suscité de vives réactions sur la toile et a notamment attiré l’attention d’un autre influenceur, Apoutchou National, qui a pris le contre-pied de Juste Crépin.

‘’…J’ai été étonné que tout ce qui a été dit sur Air Côte d’Ivoire soit du pur mensonge, dans chaque compagnie, il y a des erreurs…’’. Apoutchou national, dans son analyse, a révélé comment lors de son dernier voyage en Guinée, il a bénéficié de soins personnalisés de la part de la compagnie.

C’est pourquoi, il soutient que Juste Crépin porte un jugement injuste sur la compagnie et sa vidéo, tournée à Bamako où il se plaignait des services d’Air Côte d’Ivoire, est considérée comme « dénigrante ». « …J’ai été stupéfait pour la première fois que je prenais Air Côte d’Ivoire de voir le service même qui était au sein de l’avion…quand je suis arrivé, ils m’ont accueilli (il explique tout le protocole de courtoisie)…je monte dans l’avion, on me sert du champagne, on me donne de la nourriture, on me demande encore si je veux manger un deuxième plat…’’, a précisé Apoutchou.

Bien que certains aient pu vivre des expériences positives avec Air Côte d’Ivoire, il est nécessaire de prendre en considération les préoccupations de chaque individu qui a subi des désagréments.