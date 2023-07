Agyemang Badu: « Le football ghanéen traverse une période dangereuse »

L’ancien milieu de terrain des Black Stars, Emmanuel Agyemang Badu, a exprimé son inquiétude face à la baisse du niveau du foot ghanéen dans toutes les catégories d’âge.

Ses commentaires font suite aux récentes performances peu impressionnantes de diverses équipes nationales lors des tournois continentaux, y compris l’élimination précoce des Black Meteors de la Coupe d’Afrique des Nations U-23 2023 qui se déroule actuellement au Maroc.

Le Ghana n’a même pas réussi à sortir du groupe malgré l’objectif de terminer dans les trois premiers pour mettre fin à sa longue absence aux Jeux Olympiques. Les U23 ghanéens n’ont engrangé que quatre points et ont été éliminés de la compétition, écartés par la Guinée grâce à son goal average supérieur à celui des Black Meteors.

Ce cuisant échec qui s’ajoute à l’incapacité du Ghana à bien performer dans diverses compétitions, y compris la sortie de la phase de groupes des Black Stars à la fois de la CAN 2021 et de la Coupe du monde 2022, commence à inquiéter les anciennes gloires. Agyemang Badu, qui a connu une longue période fructueuse avec les Black Stars et les Black Satellites, a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme et demande une réparation immédiate.

« Quand je parle, je n’en retire rien, mais je parle parce que le sport qui m’a donné quelque chose est sur le point de mourir et je ne peux pas simplement regarder, a-t-il déclaré à Joy FM. Le GFA doit organiser une réunion d’urgence demain et faire le point sur ce qui se passe. La direction que prend notre football est dangereuse ».

« Le football ghanéen traverse une période dangereuse. Si l’on n’y prend garde, dans quelques années, la qualification aux compétitions majeures peut devenir problématique », a-t-il ajouté. Reste à espérer que son cri d’alerte ne tombe pas dans les oreilles d’un sourd.

