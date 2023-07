AFROCAN 2023: les Éléphants locaux A’ battent la Tunisie et se qualifient pour les demi-finales

-Publicité-

Les Éléphants basketteurs locaux A’ de Côte d’Ivoire ont battu ce jeudi à l’Arena Do Kilamba de Luanda, la Tunisie (66-69) pour le match comptant pour les quarts de finale de l’AFROCAN 2023.

Une victoire très importante qui ouvre la porte des demi-finales à la Côte d’Ivoire qui n’a enregistré aucune victoire lors de sa campagne 2019. Pour ce match, Santis Fofana et ses coéquipiers ont réussi à gagner deux quart-temps, les deux premiers (8-16 et 18-23). Les Eléphants ont faibli dans les 3e et 4e quart-temps, perdant 9 points (24-15) et un point (16-15).

Un réveil tardif des Aigles de Carthage a permis aux Éléphants de terminer le match avec seulement trois points d’avance. La Côte d’Ivoire a ouvert sa campagne le 8 juillet par une défaite contre le Kenya (62-52) avant de se reprendre contre le Gabon (66-52), puis le Mali (72-58) et aujourd’hui la Tunisie.

Les Ivoiriens affronteront le Rwanda pour une place en finale. La FIBA Afrocan est une compétition quadriennale destinée aux joueurs africains qui évoluent sur le continent.

