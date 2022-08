Afrobasket-CAN U18: le Bénin massacré d’entrée

Le Bénin défiait Madagascar ce vendredi à Antananarivo pour son premier match de la CAN Basketball U18. Et à l’arrivée, les Ecureuils se sont inclinés sur le score de 102-41.

Mauvaise entrée pour le Bénin au Championnat d’Afrique U18 FIBA 2022 à Antananarivo. Pour leur premier match dans la compétition ce vendredi face à Madagascar, les Ecureuils se sont lourdement inclinés. Le team béninois a été battu sur le score sans appel de 102-41.

Très peu dangereux dans une rencontre très ouverte, les Béninois ont été rapidement dépassés par la vague offensive malgache. La belle résistance des visiteurs en début de partie, incarnée par Mora Lafia Zimé (17 points), n’aura duré que le temps du premier quart-temps où les deux équipes sont rentrées presque au coude-à-coude au vestiaire.

En effet, le second quart temps sera totalement dominé par les locaux qui ont décidé de mettre un terme aux rêves des béninois. Menés par Mathias M’Madi (26 points, 7 passes décisives) qui a sonné la révolte, les malgaches vont enchainer les bons coups pour finalement s’imposer 49-19 à la fin du 2è round. Le dernier quart-temps aura été à l’image du précédent avec le pays hôte qui a déroulé face aux béninois dépassés par l’enjeu. Score final: 102-41.

Le Bénin s’incline donc logiquement et va devoir se réveiller lors de sa prochaine sortie dans le groupe A dans ce tournoi. Les poulains du coach Lamatou Tegbe livrent leur second match ce dimanche contre le Sénégal. Un adversaire d’un tout autre niveau et qui fait partie des sérieux prétendants au sacre.

Vainqueurs de l’édition 2012, les Lions de la Téranga partent largement favoris dans cette poule. Les jeunes sénégalais restent sur deux finales perdues face au Mali (2018 et 2020). Composés d’un effectif entièrement renouvelé, les poulains du coach Sir Parfaito Adjivon entendent offrir au Sénégal son deuxième titre continental.