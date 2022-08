Afrobasket-CAN U18: le Bénin défie Madagascar ce vendredi

Le Bénin affronte Madagascar ce vendredi à Antananarivo dans le cadre de la première journée des phases de groupe de l’Afrobasket-CAN U18. Un premier test pour les Ecureuils qui rêvent d’arracher la victoire.

C’est le jour J pour la formation béninoise. Le Bénin affronte en effet Madagascar ce vendredi à Antananarivo, à l’occasion de la première journée de phase de groupe du 21ème Championnat d’Afrique des Nations U18 (FIBA U18 African Championship), Madagascar 2022.

C’est la troisième participation à ce tournoi, après 2014 et 2016, pour les Ecureuils qui vont tenter de faire un bon résultat face au pays hôte qui sort d’une impressionnante phase de préparation. Et pour y parvenir, les guerriers béninois pourront compter sur les jeunes joueurs notamment Nazif Mora Lafia Zimé et Séibou Bassit pour créer la surprise.

La formation béninoise doit surtout surveiller les shooteurs malgaches qui ont dans leur rang Mathias M’Madi, qui joue en France dans le club de l’Élan Chalon, et Davidad Raharinaivo, de la New World Academic (USA).

A noter que dans le groupe A, les quatre équipes sont directement qualifiées pour les quarts de finale. L’Afrobasket U18 est qualificatif au championnat du monde U19 qui se tiendra l’année prochaine, en Hongrie. Les deux finalistes représenteront l’Afrique.