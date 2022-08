Afrobasket-CAN U18: adversaire du Bénin, le Sénégal dompte l’Algérie

Le Sénégal a battu l’Algérie (76-59) ce samedi à Antananarivo, à l’occasion de la première journée du groupe A du Championnat d’Afrique U18 FIBA 2022. Un succès précieux des Lionceaux de la Téranga qui démarrent idéalement leur tournoi.

Entrée réussie pour le Sénégal au Championnat d’Afrique U18 FIBA 2022 à Antananarivo. Les Lionceaux de la Téranga se sont offerts ce samedi leur première victoire dans ce tournoi. Les sénégalais juniors ont disposé de leurs homologues de l’Algérie, à l’occasion de la première journée du groupe A. Les U18 sénégalais se sont imposés sur le score de 76-59.

Dans un match assez serré, les finalistes de la dernière édition ont dû attendre les deux dernières périodes de la rencontre pour prendre le large dans cette partie. La faute notamment à des algériens très accrocheurs qui sont restés coller aux basques des sénégalais durant toute la première période (19-16 après le premier quart temps puis 40-36 à la mi-temps).

Mais l’expérience des sénégalais va finir par avoir raison des jeunes algériens qui ont baissé d’intensité au retour des vestiaires. Une opportunité qu’ont idéalement saisi les Lionceaux pour s’envoler au score. D’abord au troisième quart temps (63-47) grâce notamment à l’impressionnant duo composé d’Ousmane Ndiaye et de Mohamed Faye, le premier meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points et le second troisième meilleurs scoreurs avec 16 points. Puis lors du dernier virage où les sénégalais ont réussi à avoir 20 points d’avance sur leur adversaire. Score final: 76-59.

Le Sénégal remporte donc cette partie et lance idéalement sa compétition. les Lionceaux effectueront dimanche matin leur deuxième sortie face au Bénin, massacré par Madagascar (102-41) pour son entrée en lice.