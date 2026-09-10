Afrique : la BAD et les Caisses de dépôt renforcent leur alliance à Cotonou

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et les membres africains du Forum des Caisses de dépôt ont renforcé leur coopération mercredi 9 septembre 2026 à Cotonou. Leur accord vise à mobiliser davantage de financements de long terme pour les investissements productifs en Afrique .

Les deux partenaires prévoient notamment de cofinancer des projets, de mobiliser des ressources à plus grande échelle et de développer des véhicules ainsi que des plateformes d’investissement. Les actions communes doivent aussi appuyer l’entrepreneuriat, la création d’emplois, le partage de connaissances et le renforcement des capacités des institutions financières publiques africaines.

Maryse Lokossou, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin et présidente en exercice du Forum africain des Caisses de dépôt, a souligné le rôle de ces institutions dans la mobilisation de l’épargne de long terme. Selon elle, la mise en commun de leurs capacités avec celles de la BAD doit permettre d’accélérer le financement de projets à fort impact économique et social dans les pays africains.

Le partenariat vise également à mieux coordonner les réponses aux chocs qui fragilisent les économies du continent, notamment les incertitudes géopolitiques, les perturbations climatiques, la dépendance aux marchés extérieurs et les tensions financières. La BAD et le Forum inscrivent cette coopération dans la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, qui cherche à accroître la mobilisation de ressources domestiques et à rendre le système financier continental plus prévisible.

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Mobiliser davantage l’épargne africaine

Le Forum africain des Caisses de dépôt réunit des institutions publiques chargées de collecter, gérer ou investir des ressources d’épargne et d’autres financements de long terme. Ces organismes interviennent notamment dans le financement d’infrastructures, de projets structurants et d’investissements considérés comme prioritaires par les États.

Cette nouvelle alliance prolonge les échanges engagés en mai 2026 à Brazzaville, en marge des Assemblées annuelles de la BAD. Le Forum avait alors apporté son soutien à la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement et mis en avant la nécessité de transformer davantage l’épargne disponible sur le continent en capitaux destinés aux investissements productifs.

À Cotonou, la BAD et les Caisses de dépôt ont retenu comme axes de travail le cofinancement d’opérations, la mobilisation de ressources, la création de plateformes d’investissement et le développement des capacités institutionnelles. La rencontre annuelle du Forum s’est achevée le 9 septembre après trois jours de travaux consacrés aux mécanismes permettant d’accroître le financement de long terme en Afrique.