BCEAO: maintien du taux directeur à 3 % malgré un rebond de l’inflation dans l’UEMOA
Réuni le 9 septembre 2026, le Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé de maintenir son principal taux directeur à 3 %, un niveau en vigueur depuis le 16 mars 2026, tandis que le taux du guichet de prêt marginal demeure fixé à 5 %.
Cette décision de prudence intervient alors que le taux d’inflation dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est reparti à la hausse, passant de -0,2 % au premier trimestre 2026 à 0,4 % au deuxième trimestre, une augmentation principalement portée par les prix du transport, du logement et de certains produits alimentaires tels que la viande, le poisson et les légumes.
Perspectives économiques et conjoncture internationale
Bien que la BCEAO prévoie la poursuite de cette hausse des prix au cours des prochains mois, elle estime que l’inflation moyenne devrait s’établir à environ 1 % sur l’ensemble de l’année 2026. L’institution note par ailleurs que la conjoncture internationale, marquée notamment par la crise au Moyen-Orient et la cherté de l’énergie, continue d’influencer les prix dans les pays membres.
En parallèle, l’économie de l’UEMOA affiche une solide dynamique, avec une croissance estimée à 6 % au deuxième trimestre 2026 et une prévision atteignant 6,1 % sur l’année, soutenue par une progression satisfaisante des crédits accordés au secteur privé.
En choisissant de geler son taux directeur à 3 %, la BCEAO opte pour une approche mesurée visant à préserver la stabilité macroéconomique tout en restant attentive aux évolutions de l’inflation dans l’ensemble de la zone, dont fait partie le Bénin.
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