Bénin : les prix à la consommation reculent de 0,3 % en août

Les prix à la consommation ont reculé de 0,3 % au Bénin en août 2026, selon les données publiées jeudi 10 septembre par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD). L’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) est ressorti à 102,5, contre 102,8 un mois plus tôt, après une hausse de 0,1 % enregistrée en juillet.

Le repli mensuel est principalement lié aux divisions « Transports », « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ainsi qu’aux « Restaurants et services d’hébergement ». L’INStaD relève notamment une baisse de 3,2 % du prix de l’essence dite « kpayo » et de 9,9 % pour les épices, herbes culinaires et grains, en particulier le piment frais.

Cette détente a été partiellement compensée par une hausse de 12,4 % des prix du groupe « Autres légumes », qui comprend notamment l’oignon et la carotte. Le mouvement d’ensemble reste néanmoins orienté à la baisse sur le mois.

L’inflation sous-jacente, calculée hors produits saisonniers et énergétiques, s’est également contractée. Son indice est passé de 100,8 en juillet à 100,5 en août, soit une diminution de 0,3 %.

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Les prix des produits locaux ont reculé de 0,2 % sur un mois, tandis que ceux des produits importés ont diminué de 0,5 %. En juillet, l’INStaD avait au contraire observé une progression de 0,1 % de l’indice général, principalement portée par les transports et une hausse de 2 % du prix du kpayo.

À l’échelle régionale, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a maintenu mercredi son principal taux directeur à 3 % et prévoit une inflation moyenne de 1 % dans l’UEMOA en 2026. Les chiffres publiés par l’INStaD pour août décrivent, eux, l’évolution mensuelle des prix au Bénin.