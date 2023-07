Maryse Lokossou, nouvelle DG de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin)

- Publicité-

Maryse Lokossou a été nommée Directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) lors du Conseil des ministres du 12 juillet 2023. Avant cette nomination, elle occupait le poste de Directrice de Cabinet du Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) depuis le 16 novembre 2020.

Madame Lokossou a une riche expérience dans le secteur de la banque et de la finance. En 2017, elle a occupé le poste de Conseiller Technique en charge des Financements Internationaux auprès du Ministre de l’Économie et des Finances du Bénin. À ce poste, elle a piloté plusieurs transactions financières de premier plan, dont l’émission obligataire Eurobond inaugurale du Bénin en 2019.

Elle est titulaire d’un Master 2 en Banque Finances Internationale de l’Université du Havre. Avec 15 années d’expérience professionnelle dans le secteur de la Banque et Finance, elle a travaillé au sein de plusieurs grands groupes bancaires tels que BNP Paribas, Société Générale et de groupes mondiaux de technologie de l’information tels qu’Atos Origin et Sopra Group.

La CDC Bénin est une institution financière publique, chargée d’apporter des solutions novatrices à la problématique de financement des investissements au Bénin. Elle assure la mobilisation et la gestion sécurisée de l’épargne et de tous les fonds réglementés, qu’elle fructifie et canalise pour financer le développement accéléré des secteurs public et privé, en vue de l’atteinte rapide des objectifs économiques et sociaux du Bénin.

La nomination de Maryse Lokossou à la tête de la CDC Bénin est donc une étape importante pour l’institution. Son expérience et son expertise seront sans doute des atouts majeurs pour la CDC Bénin dans sa mission de soutien aux politiques publiques de développement économique et social du Bénin.